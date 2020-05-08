У центрі Одеси рух трамваїв було паралізовано через автохама

Інцидент трапився біля ринку «Привоз» у четвер, 7 травня. Відповідне фото оприлюднили журналісти « 7 каналу ».

Так, водій виїжджав з парковки на «Привозі» не помітив трамвай з-за припаркованого мікроавтобуса і врізався в нього.

Зібралася значна трамвайна пробка з маршрутів №5 та №28. На місці події працювали поліцейські.

Раніше ми писали, в Одесі на другий місяць карантину пасажири продовжують бунтувати проти обмежень роботи транспорту.

зокрема, на вулиці Розумовського одесити перекрили дорогу тролейбусу №8, тому що водій відмовився перевозити пасажирів без довідки з місця роботи.

В прес-службі КП "Одесміськелектротранс" прояснили ситуацію.

«Все це відбулося в районі 12 години дня. Справа в тому, що в тролейбусі були зайняті всі 10 місць, допущених нормами карантину. Роздратовані на це люди намагалися перекрити дорогу, але все закінчилося через кілька хвилин. Тролейбус поїхав далі по маршруту, - повідомили представники "Одессгорэлектротранса".

Також ми писали, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що відновлення роботи всіх видів транспорту точно не може бути з 11 травня.

«Я зараз буду стояти на своєму, я не дозволю відновити відразу весь громадський транспорт. Оскільки, як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині буде поставлений хрест», – заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео божевілля на 2 травня

Як повідомляла Politeka, послаблення карантину: що дозволять одеситам з 11 травня, оприлюднений список

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