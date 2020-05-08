Одеситів просять бути пильними і не піддаватися на провокації шахраїв

У період карантину жителів Одеси стали дошкуляти аферисти

Особливо збільшилась кількість онлайн-шахрайства. Про це заявив начальник одеської поліції Олег Бех в ході брифінгу, передає Politeka.net.

«Рівень злочинів, пов'язаних зі всіляким шахрайством виріс на 20%.Насамперед, це інтернет-шахраї» повідомив Бех.

Зокрема, він навів приклад, як при замовленні засобів індивідуального захисту або навіть ліків, нібито від китайського вірусу, продавці вимагають від одеситів обов'язкову передоплату, а потім зникають.

Крім того, за словами Беха, суттєво збільшилася кількість крадіжок велосипедів і мопедів. Щодня фіксується кілька випадків такого злодійства.

На карантині стали процвітати і валютні шахраї.

«Продовжують свою діяльність телефонні здирники, выдумывающие різні легенди про що потрапили в біду людей. За телефоном залякують родичів і вимагають гроші для «вирішення» проблеми», - повідомив Бех.

У той же час кількість реєстрованих до ЄРДР тяжких злочинів знизилося на 21%.

Раніше ми писали, в центрі Одеси поліція з гонитвою затримала викрадачів елітних автомобілів.

Вони намагалися викрасти LexusGX 470, однак їх перехопив загін поліції спеціального призначення «КОРД».

У ході слідства було встановлено, що восени минулого року вони разом з ще одним спільником так само незаконно заволоділи автомобілем BMW Х5. Правоохоронці відшукали цей транспортний засіб та забрали його.

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