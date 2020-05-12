На День перемоги в Одесі пройшли пам'ятні акції, однак не обійшлося без неприємних інцидентів
Відповідне відео, зняте очевидцями, з'явилося в мережі, передає Politeka.net, (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На Алеї Слави в парку Перемоги правоохоронці закликали одеситів не товпитися і дотримуватися карантину. Проте одна з учасниць акції, яка була явно не в адекватному стані, вирішила полякати всіх присутніх.
Жінка стала кричати що : “Скоро прийдуть “ввічливі люди”, будете котитися”. Далі свою фразу вона “приправила” міцним нецензурним слівцем.
Красунчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий»
Вилита Лоліта: нова теща Цекало вразила схожістю з його екс-дружиною Мілявською, фото
Улюбленець Данилка розбурхав виглядом, коли розпахнув піджак: "Та що ж ви коїте, чоловіче?"
Долар завдасть нещадного удару: українцям розповіли, чого чекати, "саме час у дні затишшя..."
Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі на 9 травня пройшли масові безлади, які влаштували фанати "руського миру".
Чоловік без маски у відповідь на прохання поліцейських надіти засоби захисту, почав нецензурно свариться і ображати поліцію. Копи схопили і затримали 50-річного порушника.
Також на Алеї Слави поліцейські зупинили 29-річного чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі.
Крім того, кілька людей напали на журналістку Олену Балабу. Вона мала намір допомогти поліцейським розібратися з провокатором, в результаті Балабу побили і вирвали жмут волосся. Нападники затримані і доставлені у відділ поліції.
Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео божевілля на 2 травня
Як повідомляла Politeka, послаблення карантину: що дозволять одеситам з 11 травня, оприлюднений список
Також Politeka писала, що любителі Росії влаштували масові заворушення в Одесі на 9 травня: ганебні кадри