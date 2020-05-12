У жінки явно не все в порядку з головою

На День перемоги в Одесі пройшли пам'ятні акції, однак не обійшлося без неприємних інцидентів

Відповідне відео, зняте очевидцями, з'явилося в мережі, передає Politeka.net, (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На Алеї Слави в парку Перемоги правоохоронці закликали одеситів не товпитися і дотримуватися карантину. Проте одна з учасниць акції, яка була явно не в адекватному стані, вирішила полякати всіх присутніх.

Жінка стала кричати що : “Скоро прийдуть “ввічливі люди”, будете котитися”. Далі свою фразу вона “приправила” міцним нецензурним слівцем.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі на 9 травня пройшли масові безлади, які влаштували фанати "руського миру".

Чоловік без маски у відповідь на прохання поліцейських надіти засоби захисту, почав нецензурно свариться і ображати поліцію. Копи схопили і затримали 50-річного порушника.

Також на Алеї Слави поліцейські зупинили 29-річного чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі.

Крім того, кілька людей напали на журналістку Олену Балабу. Вона мала намір допомогти поліцейським розібратися з провокатором, в результаті Балабу побили і вирвали жмут волосся. Нападники затримані і доставлені у відділ поліції.

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