В Одесі всі навчальні заклади не відкриються раніше 1 вересня

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО", – заявив він.

Його слова підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів. Він доручив підготувати лікарні, школи та садочки до експлуатації та старту нового навчального сезону, який розпочнеться 1 вересня 2020-го року.

"Незважаючи на карантин хочеться, щоб з 1 вересня наші діти пішли в якісно відремонтовані або побудовані школи і дитячі садки", – заявив Шмигаль.

Таким чином можна зробити висновок, що сади (різних форм власності) планують тримати закритими дійсно до 1 вересня, незважаючи на той факт, що батькам потрібно працювати і раніше садки завжди працювали влітку.

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