Одіозний політик Ігор Марков, який втік в РФ, накинувся з гнівною критикою на свого колишнього союзника мера Одеси Геннадія Трухонова

Як передає Politeka.net, ефірі пропагандистської програми на російському каналі Марков заявив, що Труханов – зрадник і негідник, який заборонив людям покладати квіти і влаштовувати марші на 9 травня (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Народ вийшов, але, до жаль, зрадник і негідник Труханів намагався заборонити ці дії. Я думав, що знаю цієї людини більше 20 років, але, а виявилося, такого покидька…, Напевно, такими народжуються. Капітан радянської армії, він а офіцером, чи не артилерійське училище закінчив, але забороняти людям покладати квіти, забороняти проводити марші, як? З ворогами все зрозуміло, а так із-за цих зрадників час грає проти нас», — заявив Марков.

Звернемо увагу, що навесні 2014 року, вже після захоплення РФ Криму, партія Маркова «Батьківщина» підтримала на виборах мера Одеси кандидатуру Труханова.

Зараз Ігор Марков знайшов притулок в Росії і звідти підтримує російську агресію щодо України і активно фінансує терористів ЛДНР.

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