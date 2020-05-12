Після того, як в Одесі зняли більшість карантинних заборон, натовпи людей заполонили місто

11 травня розпочався перший етап ослаблення карантину в Україні та одесити вирішили відсвяткувати настільки довгоочікувана подія хто як. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Літні майданчики кафе заповнилися людьми, а на пляжі немає відбою від туристів. І не дивно, адже відтепер городяни можуть спокійно гуляти вздовж моря і в парках не побоюючись штрафів.

Тому багато прийшли до моря цілими сім'ями і великими компаніями.

За столиками, теж сидять далеко не по двоє відвідувачів, як наказує Моз.

Звернемо увагу, що незважаючи на дозвіл працювати магазини непродовольчих товарів, в торгово-розважальних центрах особливого ажіотажу немає.

Так, наприклад, в аркадіївський «Гагарін плаза». Багато тамтешні лавки раніше закриті, а в тих, які працюють, покупців зовсім мало.

Раніше ми писали про те, що відкриють у першу чергу, 11 травня.

Зокрема, відновлять роботу перукарні та салони краси, пральні, хімчистки, установи з ремонту взуття та одягу, а також заклади торгівлі непродовольчими товарами та громадського харчування ( в режимі на винос і літні майданчики). Проте всі вони повинні дотримуватися рекомендації Моз щодо карантинним заходам: обмежувати кількість відвідувачів, контролювати відстань між людьми, перевіряти температуру і проводити дезінфекцію.

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