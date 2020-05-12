Відразу після ослаблення карантину спалахнув протест на одному з одеських ринків

У вівторок, 12 травня підприємці бунтували на Староконному ринку. Обурені люди вимагають скасування запланованого до початку карантину підвищення орендної плати на 20%, яке вступило в силу в квітні, а також скасування додаткових виплат, повідомляє видання Odessa.online

Крім іншого, підприємці не хочуть платити орендну плату за період карантину.

«Просто за те, що ми виносимо товар з контейнера на вулицю, ми платимо 350 гривень кожен місяць, ще ми платимо додатково за рекламу свого товару на своєму ж контейнері, щомісяця ми платимо за воду, хоча в магазинах води немає, а якщо ми їй і користуємося, наприклад, в туалеті, то за туалет ми все одно платимо», — розповів організатор пікету Ігор Фунтової.

За інформацією видання, за час карантину змінився директор ринку. Підприємці ще з ним не знайомі і вимагали зустрічі, проте він так і не вийшов. Люди передали новому керівникові свої вимоги.

Як відзвітували в Департаменті міського господарства, в Одесі

вже відкриті літні майданчики кафе, парки, магазини і салони краси До того ж, у місті відривають громадські туалети, однак у всіх установах і місцях необхідно дотримуватися санітарних норм, щоб не допустити нових спалахів.

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