Двоє діб проведуть без води мешканці, які проживають в передмісті Одеси

Про це повідомили в прес-службі філії "Інфоксводоканал", передає Politeka.net.

Мова йде про Лиманський район, де будуть проводити заміну засувки діаметром 800 мм ділянки водоводу діаметром 900 мм

У зв'язку з ремонтними роботами подачу води припинять в середу 13 травня о 23:00 в Крижанівці, Лісках, Фонтанці, Нової селах дофінівка, Чорноморському-1, Вапнярці та в ТРЦ "Рів'єра".

Повернути водопостачання обіцяють аж в п'ятницю 15 травня о 10 годині ранку.

Крім того, у зв'язку з аварійними роботами в машинному залі водонасосної станції "Котовського" в ніч на четвер відключать воду в житлових масивах Котовського та Лузанівка, на 21 км Старокиївського шосе, а також у селищі Шевченко, смт Чорноморське-2, в селах Корсунці, Іллічівка, Красносілка, Свердлово, Світле, Визирка, Сичавка і в порту Південний.

Раніше ми писали, відразу після ослаблення карантину спалахнув протест на Староконному ринку Одеси.

У вівторок, 12 травня люди вимагали скасування запланованого до початку карантину підвищення орендної плати на 20%, яке вступило в силу в квітні, а також скасування додаткових виплат.

Крім іншого, підприємці не хочуть платити орендну плату за період карантину.

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