Мертвих дельфінів все частіше стало викидати на узбережжя Одеси і області

Про чергову страшну знахідку, яку виявили місцеві жителі на пляжі в місті Южному, 12 травня, повідомляють місцеві ЗМІ .

«Шторм, що стався напередодні вночі, викинув на територію Центрального пляжу в Південному, недалеко від човнової станції загиблого дельфіна», - йдеться в повідомленні.

На знімках видно, що ймовірно померла тварина вже давно.

Ще більш дикий випадок був зафіксований на пляжі в Чорноморці, що під Одесою. Тоді на узбережжі викинуло тушу мертвої корови.

Мертву тварину вже почало розкладатися, коли його помітили відпочиваючі.

Раніше ми писали про неймовірну знахідку, яку виловили

жителі Одеської області в лимані Бурнас на території Татарбунарського району. Там виявили бюст радянського тирана Йосипа Сталіна.

"Цей примірник диктатора Сталіна довгий час лежав у лимані Бурнас, недалеко від церкви Архангела Михаїла в с. Тузли, в самому НВП"Тузлівський лимани",- повідомив еколог Іван Русев.

На знімку видно, що бюст ідола часів СРСР пошкоджений, але цілком пізнаваний. При цьому, як він опинився на дні лиману невідомо.

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