У середу, 13 травня, в Одесі буде вітряна погода
Як передає Politeka.net з новим прогнозом погоди городян ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Згідно з прогнозом, чисте небо вдень зникне за хмарами, але ввечері погода в Одесі знову проясниться. Без опадів.
Весь день в Одесі збережеться вітряна погода, вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-7 °С, вдень 15-17 °C
Температура морської води 10-11 °C
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В Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2 °С, вдень 15-20 °C
На автодорогах області видимість добра
Цікаво, що 13 травня відзначається день пам'яті апостола Якова Зеведеєвого. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грізне і тепле урожайне літо. На погожий літо вказував і ясний схід сонця.
Раніше ми писали, шторм, що стався напередодні вночі, викинув на територію Центрального пляжу в Південному, недалеко від човнової станції загиблого дельфіна.
На знімках видно, що, ймовірно, померло тварина вже давно.
Нагадаємо, атмосферний фронт насувається на Одесу: погода різко зіпсується
Також Politeka писала, що в Одесі на вихідних температура злетить до літніх показнику