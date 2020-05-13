У середу, 13 травня, в Одесі буде вітряна погода

Як передає Politeka.net з новим прогнозом погоди городян ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, чисте небо вдень зникне за хмарами, але ввечері погода в Одесі знову проясниться. Без опадів.

Весь день в Одесі збережеться вітряна погода, вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 10-11 °C

В Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2 °С, вдень 15-20 °C

На автодорогах області видимість добра

Цікаво, що 13 травня відзначається день пам'яті апостола Якова Зеведеєвого. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грізне і тепле урожайне літо. На погожий літо вказував і ясний схід сонця.

Раніше ми писали, шторм, що стався напередодні вночі, викинув на територію Центрального пляжу в Південному, недалеко від човнової станції загиблого дельфіна.

На знімках видно, що, ймовірно, померло тварина вже давно.

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