В Одесі українські патріоти не допустили цинічну провокацію, яку влаштували проросійські громадяни

Так, в Одесі невідомі розфарбували монумент з гербом Одеси в кольори забороненої в Україні георгіївської стрічки, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався на перехресті вулиць Центральний Аеропорт і Овідіопольська дорога.

На знаку, який видно здалеку — герб Одеси був розташований на тлі блакитної хвилястою смуги, що символізує Чорне море, на березі якого розташоване місто.

Невідомі розфарбували «хвилі» в чорний і помаранчевий кольори, перетворивши «море» на заборонену в Україні символіку, — «георгіївську» стрічку.

Українські патріоти Дем'ян Ганул та Ігор Бея дізналися про це, приїхали і перефарбували монумент у кольори прапора України.

Раніше ми вже розповідали, що під час святкування 9 травня проросійські громадяни влаштували масові заворушення.

Чоловік без маски у відповідь на прохання поліцейських надіти засоби захисту, почав нецензурно свариться і ображати поліцію. Копи схопили і затримали 50-річного порушника.

Також на Алеї Слави поліцейські зупинили 29-річного чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі.

Крім того, кілька людей напали на журналістку Олену Балабу. Вона мала намір допомогти поліцейським розібратися з провокатором, в результаті Балабу побили і вирвали жмут волосся. Нападники затримані і доставлені у відділ поліції.

Gepostet von Дем'ян Ганул am Freitag, 8. Mai 2020

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