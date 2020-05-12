В Одеській області загорівся торговий центр

Загоряння сталося в місті Татарбунари, на вулиці Туру, де розташований торговий центр «Копійка» і магазин «Єва».

Фотографії з місця НП стали розміщувати очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

Пізніше в прес-службі ДСНС Одеської області повідомили подробиці події.

За інформацією відомства, в службу порятунку надійшло повідомлення про загорання сміття на території подвір'я.

Після прибуття пожежних з'ясувалося, що горить тара піддони, коробки, пакувальні стрічки під навісом і покриття будівлі складських приміщень магазину.

«В 12:55 пожежу локалізували і в 13:26 ліквідували на загальної площі 150 м2», - розповіли рятувальники.

Ймовірною причиною пожежі експерти назвали необережне поводження з вогнем при палінні невстановленою особою (ймовірно, хтось не загасив недопалок).

Раніше ми писали, на узбережжі у місті Чорноморську, що під Одесою, згоріло літнє кафе.

Вогняне НП сталося у ніч на 8 травня на вулиці Пляжної в заклад «Чорна каракатиця».

За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на пульт диспетчера чергової частини о 00:36. До місця події пожежники прибули через 13 хвилин, а займання ліквідували о 01:30.

При розбиранні згорілих конструкцій рятувальники виявили кисневий балон, який вибухнув під час пожежі.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка із-за української мови: відео

Як повідомляла Politeka, любителька Росії лякає одеситів "ввічливими людьми", відео: "Будете котитися..."

Також Politeka писала, що любителі Росії влаштували масові заворушення в Одесі на 9 травня: ганебні кадри