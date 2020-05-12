В Одеській області загорівся торговий центр
Загоряння сталося в місті Татарбунари, на вулиці Туру, де розташований торговий центр «Копійка» і магазин «Єва».
Фотографії з місця НП стали розміщувати очевидці в соцмережах, передає Politeka.net
Пізніше в прес-службі ДСНС Одеської області повідомили подробиці події.
За інформацією відомства, в службу порятунку надійшло повідомлення про загорання сміття на території подвір'я.
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Після прибуття пожежних з'ясувалося, що горить тара піддони, коробки, пакувальні стрічки під навісом і покриття будівлі складських приміщень магазину.
«В 12:55 пожежу локалізували і в 13:26 ліквідували на загальної площі 150 м2», - розповіли рятувальники.
Ймовірною причиною пожежі експерти назвали необережне поводження з вогнем при палінні невстановленою особою (ймовірно, хтось не загасив недопалок).
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Вогняне НП сталося у ніч на 8 травня на вулиці Пляжної в заклад «Чорна каракатиця».
За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на пульт диспетчера чергової частини о 00:36. До місця події пожежники прибули через 13 хвилин, а займання ліквідували о 01:30.
При розбиранні згорілих конструкцій рятувальники виявили кисневий балон, який вибухнув під час пожежі.
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