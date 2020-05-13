Глава Одеської ОДА Максим Куций вибухнув погрозами після незручного запитання журналістки

Відповідне відео поширюється по мережі, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зокрема, Куцому поставили питання про неукомплектовані машини швидкої допомоги, які за результатами тендера, на 30 мільйонів гривень, прибули до Одеси, але до цих пір стоять на автобазі санітарного транспорту.

У відповідь «слуга народу» почав хамити, забувати державну мову, переходячи на російську, спробував вигнати журналістів за допомогою нацгвардійців.

Також він вимагав вимкнути камеру і видалити запис інтерв'ю з ним.

За даними місцевого видання " Думська ", на відео журналістка програми «Секретні матеріали», що виходить на телеканалі «1+1». До свого обрання в Ради продюсером «Секретних матеріалів» було нинішній нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський. Якщо вірити ЗМІ, він контролює проект до й пор.

Максим Куций вважається людиною, близькою до керівника Офісу президента Андрію Єрмака, який зараз конфліктує з олігархом Ігорем Коломойським. Останньому належить телеканал «1+1», де виходять «Секретні матеріали».

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