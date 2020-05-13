В результаті небувалої посухи Одеська область втратила частину врожаю

Втрачено 15% від усієї площі озимих культур і це найгірший показник в Україні, повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає Politeka.net

Повідомляється, що постраждали посіви на 148 тисяч га: 10% врожаю пшениці, 62% ріпаку і 21% ячменю. При цьому падіння доходів від збору врожаю в регіоні може скласти до 32%, а виручка фермерських господарств знизиться на 13%.

«В Одеській області, де спостерігається найдовший і самий жорсткий дефіцит опадів ще з минулого літа, агрометеорологічні умови для росту і розвитку сільськогосподарських культур оцінюються як близькі до критичних. На багатьох площах із-за дефіциту вологи в грунті розвиток рослин затримується, посіви знаходяться в пригніченому стані», - йдеться в повідомленні.

Посуха на Одещині, за даними вчених і фермерів, найсерйозніша за останні десятиліття, адже дощі і зливи в останній раз були ще влітку минулого року.

Всього загинуло 43% посівів озимих культур і 7,2% врожаю. Гірше всього ситуація в Придунав'ї, де загинуло від 50 до 80% озимих. А на півночі області урожай в цілому вдалося врятувати.

На другому місці за неврожаю з великим відривом від Одеської знаходиться Миколаївська область. Там загинув урожай озимих на 22,6 тисячах гектарів.

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