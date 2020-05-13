Що відбувалося з погодою 12 березня

12 травня в Одесі та області господарював циклон «Акі», який приніс шторм, злива і піщану бурю

Відповідними кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, наприклад селі Нагірне Ренійського району Одеської області місцеві мешканці зняли піщану бурю.

У цей день в Одесі також було неспокійно.

Штормовий вітер розігнав хвилі на морі, які обрушувалися на чорноморське узбережжя.

Крім того, в Одесі раптово пішов дощ з грозою, який був нетривалий, а після нього одразу вийшло сонце. В результаті мінливої погоди в небі над Одесою зійшла величезна веселка.

Веселку помітили приблизно в 18:30 в різних районах міста.

А тим часом синоптики повідомили, що в середу 13 травня весь день в Одесі збережеться вітряна погода, вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-7 °С, вдень 15-17 °C

Температура морської води 10-11 °C

В Одеській області - мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2 °С, вдень 15-20 °C

На автодорогах області видимість добра

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