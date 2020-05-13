12 травня в Одесі та області господарював циклон «Акі», який приніс шторм, злива і піщану бурю
Відповідними кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, наприклад селі Нагірне Ренійського району Одеської області місцеві мешканці зняли піщану бурю.
У цей день в Одесі також було неспокійно.
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Штормовий вітер розігнав хвилі на морі, які обрушувалися на чорноморське узбережжя.
Крім того, в Одесі раптово пішов дощ з грозою, який був нетривалий, а після нього одразу вийшло сонце. В результаті мінливої погоди в небі над Одесою зійшла величезна веселка.
Веселку помітили приблизно в 18:30 в різних районах міста.
А тим часом синоптики повідомили, що в середу 13 травня весь день в Одесі збережеться вітряна погода, вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-7 °С, вдень 15-17 °C
Температура морської води 10-11 °C
В Одеській області - мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-2 °С, вдень 15-20 °C
На автодорогах області видимість добра
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