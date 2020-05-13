В Одесі все частіше протестують проти умов карантину

Так у середу, 13 травня, під стінами ОДА мітингують водії маршруток.

Кадри з місця пікету оприлюднив одеський громадський діяч Олег Михайлик, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, це попереджувальна акція протесту власників та водіїв маршрутних таксі.

На маршрутках вивісили банери з "Карантин для бідних триває", "Як на роботу добратися без працюючого транспорту".

На місце з'їхалася поліція на чолі з начальником Хмельницького районного відділення. Вони збиралися затримати учасників акції, але їм поміщали громадські діячі.

Раніше в Одесі мітингували підприємці на ринку Старокінний.

Обурені люди вимагали скасування запланованого до початку карантину підвищення орендної плати на 20%, яке вступило в силу в квітні, а також скасування додаткових виплат.

Крім іншого, підприємці не хочуть платити орендну плату за період карантину.

«Просто за те, що ми виносимо товар з контейнера на вулицю, ми платимо 350 гривень кожен місяць, ще ми платимо додатково за рекламу свого товару на своєму ж контейнері, щомісяця ми платимо за воду, хоча в магазинах води немає, а якщо ми їй і користуємося, наприклад, в туалеті, то за туалет ми все одно платимо», — розповів організатор пікету Ігор Фунтової.

Участников акции пытается задержать полиция, "добровольно" приглашая их на 3 часа в Хмельницкий райотдел для дачи объяснений. Gepostet von Олег Михайлик am Mittwoch, 13. Mai 2020

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