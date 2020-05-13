З 11 травня Україна почала поетапний вихід з карантину

До цих порт відкритим залишається питання про те, коли ж запрацює приміський автотранспорт в Одеській області.

У зв'язку з цим депутати облради звернутися до уряду з проханням про передачу повноважень для відновлення пасажирських перевезень у регіонах місцевою владою.

Йдеться про можливість відновлення приміських перевезень за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови поліпшення эпидемологической обстановки.

За даними видання «Пасажирський транспорт» ,в обласній раді стверджують, що мова йде, в першу чергу, про можливості відновлення приміського автобусного сполучення поблизу Одеси в радіусі до 50 кілометрів, а також таких міст як Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Південний.

Однак нестабільна ситуація з китайським вірусом у північних районах Одеської області, в першу чергу, в Подольську – поки не дає підстав для такого рішення.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко кілька днів тому заявляв, що відновлення пасажирських перевезень, особливо міжміських, з 11 або навіть 22 травня поставить хрест на всіх карантинних обмежень.

Незважаючи на це, міністр інфраструктури Владислав Криклій, можливо під тиском приватних перевізників, неодноразово висловлював прогнози про відновлення пасажирських перевезень в обмеженому режимі з середини або кінця травня.

Зараз весь транспорт в Одесі функціонує у режимі «спеціальних перевезень», коли право на проїзд мають медики, правоохоронці, комунальники, працівники місцевих та державних органів влади, співробітники життєво важливих підприємств (у тому числі продовольчих магазинів). Це створює великі незручності для основної маси одеситів.

Поки ж у планах уряду запустити з 22 травня міські і приміські перевезення в межах району, крім маршруток. З 29 травня – автоперевезення всередині області, внутрішнє авіасполучення, запустять частина поїздів Інтерсіті+ і Нічний експрес (у західному, південному, дніпровському, східному та азовському напрямках). З 9 червня – міжобласні та міжнародні автоперевезення, включаючи маршрутки. З 12 червня – запуск всіх приміських поїздів..

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