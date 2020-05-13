Стало відомо, скільки нових людей захворіло китайських вірусом в Одеському регіоні

За станом на ранок, 13 травня, в Одеській області за минулу добу лабораторно підтвердили 27 нових випадків COVID-19. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Всього з початку епідемії зафіксовано 680 випадків у нашому регіоні.

При цьому в Україні за добу виявлено 402 нових підтверджених випадки захворювання.

За весь період інфіковано 16 425 осіб, з них 3 208 - медики, а 1130 – діти.

Наголошується, що за минулу добу в Одеську інфекційну лікарню звернулися 25 осіб з підозрою на COVID-19.

Раніше ми вже писали, українців почнуть масово тестувати на наявність «китайської» інфекції в організмі і першими обстежують жителів Одеської області.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання коронавірусом. Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській і Сумській областях», — заявив Ляшко.

При цьому санітарний лікар зазначив, що МОЗ не збирається приховувати статистику захворюваності.

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