В Одесі затримали банду, яка викрала бізнесмена і вимагала 400 тисяч доларів
Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, 37-річного бізнесмена, який проживав у Київській області, виманили на зустріч і змусили підписати боргову розписку, в якій мова йшла про 200 тис. доларів США.
«Не отримавши грошей, вони вивезли жертву в заздалегідь обумовлений зі своїм третім спільником місце в Одесі, де не тільки подвоїли суму «боргу», але і додали до нього рухоме і нерухоме майно потерпілого», - розповіли правоохоронці.
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Наголошується, що бандити силою утримували свою жертву протягом трьох днів, погрожуючи вбити не тільки його, але і всіх членів його сім'ї.
«Врешті-решт потерпілий зробив кілька операцій з перерахування частини коштів зі свого крипто–аккаунта на аккаунт здирників», повідомили у відомстві.
Силовики затримали зловмисників під час останньої спроби заволодіти чужими грошима.
Затримані уродженці Дніпропетровської і Донецької областей, які проживають в Одесі. Вік викрадачів від 28 до 31 років.
Дії всіх трьох фігурантів слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Двом з них також повідомили про підозрі на ч. 4 ст. 189 КК - вимагання.
В якості запобіжного заходу суд обрав одного з фігурантів утримання під вартою, а його спільникам домашній арешт.
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