Вже в найближчі дні одеситів чекають нові етапи ослаблення карантину
Зокрема, Кабмін збирається зняти ще кілька карантинних обмежень, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Одеситам можна буде гуляти в парках компаніями до 8 чоловік і сидіти за столиками на літніх майданчиках до 4 чоловік.
"Зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань і вступлять в силу з дня опублікування", повідомив Шмигаль.
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Крім того, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу назвав передбачувані дати ослаблення карантину.
"У нас за цим показником є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягти цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, потім 1 червня, 11-е і так далі" , - розповів Степанов.
Раніше ми повідомляли, після карантину в Одеській області очікується великий наплив туристів - до 5 мільйонів.
Одеський губернатор Куций Максим висловив надію, що регіон стане туристичним центром України.
У зв'язку з епідемією кордону будуть закриті і ймовірно, що основний потік мандрівників приїде в Одеську область.
«Одеська область в 2020 році планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців у сезон очікують прийняти 4-5 мільйонів туристів. Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень або заходів не повинно бути, - заявив Куций.
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