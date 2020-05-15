В Одесі затримана банда грабіжників, яка напала на касира і винесла усі гроші з обмінника

Пригода сталася в Приморському районі міста місяць тому, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами правоохоронців, троє чоловіків, попередньо змовившись, в масках і темному одязі увірвалися до приміщення фінансової установи, зв'язали співробітницю скотчем і вигребли з каси грошей на суму 200 000 гривень.

Одеські оперативники розшукали і затримали підозрюваних. Ними виявилися троє мешканців Ренійського району віком від 32-х до 38-ми років.

«В ході обшуків за місцем проживання в Одесі у них були вилучені речові докази, які прямо вказують на їх причетність до вказаного злочину», - розповіли в поліції.

Зараз всі троє взяті під варту, їм інкримінують скоєння розбою (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

За даними поліції, підозрювані пересувалися на автомобілі з російськими номерами.

Раніше ми писали, одеські поліцейські з гонитвою затримували банду заїжджих гастролерів, які промишляли крадіжками в нашому місті.

Всі разом вони становили злочинне угруповання з Грузії.

Як стало відомо, члени банди викрали 5 тисяч доларів з автомобіля «Тойота» на вулиці Отамана Чепіги. Після цього грабіжники намагалися втекти на автомобілі Lancia з польськими номерами, проте поліція змогла їх наздогнати і провести затримання на Миколаївській дорозі, біля 7-ї Пересыпской.

Наголошується, що всі злочинці вже раніше судимі за вчинення майнових злочинів в Україні.

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