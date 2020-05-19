Під час обвалення житлового будинку в Одесі жінку врятував кіт, а сам загинув під завалами

Неймовірну історію порятунку повідомив інформаційний портал « УСІ ».

За словами мешканки зруйнованого будинку на Торгової, 20 у неї був кіт породи мейн-кун. Він почав кидатися по квартирі і жінка побігла за ним.

«У моїй квартирі євроремонт, який нам коштував шалених грошей, техніка дорога, навіть телефон там залишився. І кіт загинув під завалами. А мерія пропонує розселити нас в готель чи гуртожиток. Нікуди я не поїду. У мене там одна кімната залишилася, висить, я в ній залишуся, - розповіла постраждала.

Ще однієї з мешканок будинку пощастило, у момент обвалу вона не перебувала в будинку.

«Я їхала на цвинтар, на могилу матері. Не знаю, що зі мною було. Вилетіла б у тапках, що б я ще робила? Газ почав труїти. Ми залишилися без світла, газу і води, - поділилася вона.

Нагадаємо, що ЧП сталося в понеділок, 18 травня, за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав, прес-служба МВС.За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Хотілося б відзначити і те, що буквально в перших числах травня в Одесі також сталося обвалення одного з житлових будинків. На щастя, в результаті даної події ніхто не загинув і не постраждав.

А сталася ця НП на Польському узвозі, і вже по прибуттю до місця обрушився будинку рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі обрушився перший і другий поверх. Оскільки це житловий будинок, то рятувальники евакуювали 21 мешканця.

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

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