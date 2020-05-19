В Одесі колеги померлого лікаря-реаніматолога Максима Белінова спростували інформацію про депресії та відверто розповіли, що відбувається в лікарнях

Про це вони на умови анонімності розповіли виданню Оборезреватель .

Як виявилось, за день до смерті лікаря його родичі звернулися до благодійного фонду з проханням допомогти у придбанні медикаментів, для його лікування.

Пацієнт поступив у 10-ту міськлікарню ще в кінці березня, два ПЛР-тесту дали негативний результат. COVID-19 був підтверджений вже посмертно. Потім з'ясувалося, що заразився реаніматолог, интубировавший цього пацієнта з пневмонією.

Тиждень лікарі інфекційної лікарні намагалися врятувати свого колегу Белинова, однак це не вдалося.

Медики розповіли, що на персонал лікарень лягає колосальне «вірусне навантаження», і тому тяжкий перебіг хвороби може бути навіть у тих, хто не має хронічних захворювань.

Крім того, лікарі 10-ї міськлікарні на умовах збереження анонімності повідомили, що медпрацівники не отримали необхідних засобів захисту.

Вони стверджують, що вимірювання температури пацієнтам, не вирішує проблему, так як відвідувачі можуть бути заражені, але не знати про це. Єдиний варіант зберегти здоров'я і працездатність лікарів – забезпечити захисними засобами не тільки персонал опорних лікарень, а всіх.

Тим часом Голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова підтвердила, що напередодні смерті Белинова до фонду звернулися його рідні з проханням допомогти у придбанні ліків.

Ножевникова додала, що ситуація з нестачею ліків – «звичайна справа», однак чиновники про це мовчать. Її також шокувала інформація, озвучена 18 травня главою міськздраву те, що Белинов «перебував у депресії і навіть відмовився від кисневої маски». Катерина Ножевникова спростувала її.

Волонтер переконана, що спроба створити чиновниками красиву картинку вже неабияк втомила, а реалії зовсім інші.

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