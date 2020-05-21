Через Одеську область спалахнув міжнародний скандал між Україною і Болгарією

20 травня в Болгарському уряді выступли проти поділу Болградського району Одеської області в рамках майбутньої адміністративно-територіальної реформи. За це проголосували 109 болгарських депутатів, ніхто не голосував проти, 19 утрималися. При цьому наголошується, що заяву було негайно відправлено посла України в Болгарії.

У Мзс нашої країни негайно відреагувала, заявивши, що питання адміністративно-територіального устрою України належить до компетенції органів державної влади України.

«Для нас абсолютно неприйнятні спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України»,- йдеться в повідомленні.

У міністерстві запевнили, що захист прав і свобод представників усіх нацменшин, в тому числі і болгарської, є одним з пріоритетів діяльності української влади і здійснюється згідно з Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік).

«Питання про Болградського району буде вирішено у відповідності з українським законодавством з урахуванням позиції місцевих жителів, у т. ч. чисельної болгарської громади, - повідомили в міністерстві.

Раніше ми повідомляли, в Одесі під стінами ОДА проходила акція протесту.

Представники Болградського району обурені тим фактом, що їхній район збираються «роздерибанити» аж на п'ять громад. Адже жителі Болградщины були налаштовані зберегти свій район цілісним , однією громадою. Після, в ході численних обговорень прийшли до думки, що район поділять на дві громади – Болградську і Кубейскую. Але ніяк не на п'ять!

Нагадаємо, дерево впало на кіоск з продавцем в центрі Одеси, рух заблоковано.

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