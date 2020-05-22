В Одесі жінка-таксист під час поїздки пограбувала свою клієнтку

Подробиці розповіла прес-служба ГУНП України в Одеській області, передає Politeka.net

Як повідомили в поліції, в нічний час доби жінка вирішила скористатися послугами таксі та на шляху заснула. Цим скористалася недобросовісна таксистка. Вона залізла в сумку своєї пасажирки, дістала звідти смартфон, банківську карту і за допомогою мобільного додатку перевела на свій рахунок 72 тисячі гривень.

Копи затримали 32-річну зловмисницю, вона вже зізналася у скоєному.

Їй оголосили підозру про вчинення крадіжки з частини 1 та частини 2 статті 185 Кримінального кодексу та заволодінні коштами злочинним шляхом за частиною 1 статті 357 ККУ. Таксистке загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, в Одесі молода сімейна придумала спосіб, як викачати гроші з довірливих людей. Вони створили фіктивне товариство, яке нібито займалося доставкою автомобілів з-за кордону і їх розмитненням.

Шахраї розмістили оголошення в мережі інтернет з описом пропонованого для продажу, але неіснуючого товару.

З покупцями укладалися угоди, і після отримання коштів «продавці» зникали. Таким чином потерпілим було завдано матеріальних збитків розміром у півмільйона гривень.

Після того, як покупці зрозуміли, що їх обдурили, вони звернулися за допомогою у правоохоронні органи. Дії правопорушників слідчі кваліфікували як шахрайство.

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