Стали відомі нові подробиці фатального риболовлі на річці Турунчук в Одеській області

Двоє чоловіків, які зірвалися у прірву і загинули в затонулому автомобілі, були військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Вони поїхали порибалити в свій неробочий час біля села Троїцьке в Біляївському районі на річку Турунчук.

Цю інформацію вже підтвердили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Politeka.net.

Як повідомили в поліції, свідком трагедії став власник автомобіля «Жигулі».

За словами чоловіка, він з двома приятелями, 1982 і 1969 року народження, приїхав до річки порибалити.

Після відпочинку ближче до ночі він залишився на березі стежити за вудлищами, а товариші пішли в машину спати, як раптом хтось із них завів автомобіль і він поїхала прямо у воду.

Водолази-рятувальники вже обстежили берегову лінію і вилучили два тіла із затонулого авто. Також з допомогою автокрана було піднято на берег автомобіль.

Всі обставини НП доведеться встановити правоохоронцям.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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