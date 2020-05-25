В покинутому будинку на околиці села під Одесою був знайдений голодний і змучений пес породи алабай

Відповідні кадри в соцмережах оприлюднила зоозахисниця Олена Корінь, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Бідна тварина була прив'язана на ланцюгу на території покинутої ферми в Біляївському районі.

Собаку залишили без їжі і води, в жахливих умовах, зовсім одну. Її врятували від вірної загибелі волонтери і зараз вона перебуває уветеринарній клініці Одеси.

Але пізніше з'явився господар алабая, який вимагає повернути собаку. Він не визнає, що знущався над вихованцем.

«Це просто жах, по іншому не можу сказати 😠🤬 Покинута ферма і знову Алабай. Коли це закінчиться? Коли ви двоногі жалюгідні людці, зрозумієте що це живе і їм теж боляче 😤 Їх там було 3️⃣ дівчинка померла😭 1️⃣ хлопчик бігає не дається в руки. Цей був на ланцюгу, якщо її можна так назвати, це ланцюгом можна було тільки кораблі швартувати. А вона була на його шиї. Я прощу вас допомогти мені будь ласка», - написала зоозахисниця.

Раніше ми писали, в Ізмаїлі Одеської області активізувався догхантер, який масово труїть собак.

Про це повідомили стривожені місцеві жителі в соцмережах.

За їх словами, садистом є чоловік років 55-60, який їздить на велосипеді і розкидає отруту в районі 11-го автокооперативу на вулиці Транспортників. Тварини вмирають у страшних муках.

Вони також розповіли, що місяць тому в зазначеному мікрорайоні в агонії померли кілька собак, п'ятьох вдалося врятувати. А днями зловмисник знову здійснив «рейд» за цим же маршрутом. Дві собаки померли в страшних муках. Зокрема, була отруєна улюблениця багатьох автовласників, які тримають свої машини в кооперативі №11, Білуха. Інші дві собаки зараз перебувають у важкому стані під наглядом.

Gepostet von Елена Корень am Samstag, 23. Mai 2020

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