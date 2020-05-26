У вівторок, 26 травня у багатьох квартирах одеситів пропаде світло

Про це попередило АТ «Одесаобленерго», передає Politeka.net.

Наголошується, що від подачі електроенергії буде відключено як мінімум 600 будинків на 63 вулицях міста. Найбільше знеструмлених будинків опиниться в центрі міста, на 16-ій станції Великого Фонтану і Черемушках.

Причина відключення - плановий ремонт електромереж.

Так, світло буде відсутня з 9.00 по 17.00 у городян, які проживають за наступними адресами:

1-я лінія, 3, 54

3-я Суворовська вулиця, 1

вулиця Абрикосова, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 24, 30, 33, 7а, 31р, 34, 36, 48, 50, 52

Академіка Корольова вулиця, 35

Академіка Філатова вулиця, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Ст. Свердюка, 26, 1в, 38, 15, 32, 16, 29, 41, 35, 19а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 14, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 1, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 2, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 17, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 21, 7, 4а, 1а, 41а

Велика Балка, Повністю

Весела вулиця, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 31б, 82а, 92а, 96а, 86а, 19а, 58а, 78г, 76а, 78а, 84Г, 62в, 38а, 25а, 78в, 31а, 84б, 62б, 17а, 37в, 57а, 44, 86б, 76б, 25б, 46а, 82б, 44а, 48а, 58б, 36а, 52б, 39а, 37а, 52а, 37б, 62а, 78б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

Водяна, 4, 1а, 3, 9

Вознесенський провулок, 3, 9, 15, 19, 60а, 41а, 20, 54а, 15а, 40а, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60

Залізняка, 3Е, 1

Італійський бульвар, 1/1

Кільцева вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 19а, 12а, 15а, 5а, 9а, 3а, 24, 25, 27, 31

Кругова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 12а, 6а, 3а, 18, 17б, 7а, 17а, 11а, 23, 17в

Лиманська вулиця, 14, 16

Маршрутна вулиця, 13, 4б, 4а, 13а, 4, 2, 10, 8, 7з, 23г, 23а, 9, 6, 11b, 7б, 15, 8а, 16, 10б, 5, 11, 12б, 12, 15а, 11а, 14, 7а, 14а, 1, 39, 16б, 22а, 28, 17, 34, 20а, 34а, 17б, 21, 36, 38а, 22, 20б, 17а, 40а, 20, 1а, 31а, 32а, 31, 22б, 30, 7д, 32, 2а, 3, 42

Молодіжна вулиця, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 3а, 9б, 1в, 1а, 1г, 11а, 9а, 13, 8а, 15, 17, 19, 5а

Московська вулиця, 12, 12а, 14, 22а, 24, 4, 20, 8, 10, 2, 22, 30, 28, 6, 1, 15, 26, 3а, 16, 18

Нерубайське, Повністю

Новосельська вулиця, 19г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20а, 19в, 1а, 18в, 3а, 19б, 12а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

вулиця Новоселів, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14з, 5а, 14д, 15, 10а, 10б, 14б, 14а, 20а, 20б, 7а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30

п. Водяний, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 8з, 9а, 12г, 15, 1в, 17, 20, 22, 8а

п. Каменистий, 1, 3, 16

п. Малий, 7а, 1а, 1в, 1б, 5, 5а, 2а, 6, 4а, 8а, 7, 8, 10, 3, 2, 1д

п. Поперечний, 1, 2, 3, 3а

п. Степовий, 1, 1а, 2

п. Тихий, 1, 3, 1б, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21

п. Червоний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 4а, 10а, 9, 13а, 32а, 2а, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 34, 35, 36

п. Шахтарський, 2, 3

п. Шкільний, 12, 2г, 2ж, 2, 3, 7, 12а, 7а, 4, 11б, 11, 2в

Поперечна вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 9а, 2г, 6, 7, 8, 9, 11

вулиця Преображенська, 42, 43в, 41, 41в, 44з, 38, 50б, 50, 44в, 46в, 44б, 35, 42а, 41б, 38в, 35а, 33а, 37, 44 г, 41р, 41а, 46, 45а, 52, 40, 50а, 48б, 59, 46а, 45в, 60, 51, 47, 49, 57, 45б, 46г, 56, 54, 55, 56а, 53, 46б, 62, 38б

Садова вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 1а, 12, 14, 16, 3а

СК Надія, Повністю

Спаська вулиця, 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10

Сосюри вулиця, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 59А, 76а, 76, 1а, 74А, 66А, 78, 80, 82

Степова вулиця, 69а, 2, 4, 6, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 2ж, 69г, 71г, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 75н, 57а, 6б, 77з, 71в, 49, 75д, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 75б, 57б, 55д, 4н, 77в, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 75в, 55г, 4ж, 49а, 73б, 73ж, 79б, 51д, 51Л, 51а, 41б, 53а, 75г, 53г, 37б, 37в, 77а, 41а, 77д, 75а, 53в, 53ж, 51ж, 67б, 49б, 2а, 37а, 55е, 6г, 51з, 55в, 51к, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Студентська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тиха вулиця, 37, 59а, 41, 37а, 30, 47, 57, 49, 61, 32, 59

Фоминська, 85

Центральна вулиця, 1а, 5Б, 1, 1б, 2, 63а, 46, 38, 43а, 68а, 27в, 42, 68, 35б, 63, 47, 58, 60, 63г, 51, 50, 29а, 66, 27, 49, 64а, 27б, 43, 31а, 63б, 64, 56, 47а, 56а, 70, 54, 44, 42а, 72, 40а, 5, 62, 39, 46а, 35а, 67б, 33, 3, 25б, 24, 4, 14, 23, 31, 10, 25, 21б, 8, 18, 30, 28, 21, 36, 9, 7, 21а, 6, 26, 15, 4а, 1к, 16, 1в, 32, 12, 22, 23а, 11, 5в, 40

вулиця Шахтарська, 2, 25а, 13, 4а, 5, 15, 16, 19, 14, 12, 6, 15а, 17, 8, 45, 9, 18, 21, 7, 27, 35

вулиця Шкільна, 1, 2, 5, 7, 3л, 2д

Ярова вулиця, 26а, 6а, 26ж, 21, 26, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 21а, 21в, 25, 12, 12а, 8, 15б, 2, 18, 3, 33, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 18а, 13а, 4, 15в, 11а, 24, 14, 28

З 9:00 до 12:00 енергоспоживання відключать за такими адресами:

Катерининська площа, 4а

Воронцовський провулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6а, 11, 13

провулок Човновий, 1, 2, 15А, 3, 5а, 13б, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Приморський бульвар, 1, 2

Рибальська Балка вулиця, 1Д

Старопортофранківська вулиця, 137, 139, 141, 143

З 9:00 до 18:00 відключення електроенергії проведуть за такими адресами:

вулиця Леонова, 57

Магістральна вулиця, 33а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 33/2, 18-А, 35/2, 6а, 28-А, 12-А, 39А, 37А, 31а7, 33а, 31В, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 33 б, 19А, 31Н, 31Е, 42, 12б, 21А, 8А, 31р, 35а, 33б, 6В, 31А, 16А, 31\4, 50а, 31д, 31з, 44, 46, 48, 31В/1

Ненудна вулиця, 52А, 52А14, 52, 57, 59

провулок Гагаріна, 20

З 10:00 до 13:00 світла не буде за такими адресами:

Варненська вулиця, 18/4, 18/3, 18/5

Дача Ковалевського вулиця, 83/6, 83/4, 58, 83/1, 83/8, 83/3, 83/7, 83/2

Інглезі вулиця, 10, 10/2, 8

вулиця Космонавтів, 31/4, 25/2, 23/1, 23/2, 27/1, 31/3, 29/3, 31, 29, 31/5, 31/2, 23/3, 25/3, 33, 29/2, 27/3, 27/2, 25/1, 29/1

Магнітогорська вулиця, 20а, 18, 20, 24, 26, 28

провулок Маячний, 1/1

Миколи Гумільова вулиця, 2, 2А, 1

Художника Федорова вулиця, 8, 12/1, 31, 10, 12-а, 20, 14/1, 10-б, 19а, 9/1, 21/1, 11, 12, 8/4, 18-а, 5, 192, 18/1Б, 12а, 8е, 35, 7/1, 21, 10-а, 13, 6, 7, 17-г, 15, 17-в, 20/А, 17г-1, 1, 17В, 19/2, 14/3, 9/2, 6/8, 8ж, 1/2, 18/, 18/9, 2, 17-б, 14-а, 33, 14/2, 19/3, 9, 14/5, 17/Д, 5/1, 17, 18, 3, 17/19, 4, 14/6, 19, 16а, 20/1, 1а, 14, 6а, 9В, 37, 5/7

З 12:00 до 15:00 відключать електроенергію за адресою:

вулиця Катерининська, 2

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