Небезпечна банда представників вільного народу знову активізувалася в центрі Одеси
Чергове тому підтвердження – випадок в Горсаду, свідками якого стали очевидці. Вони зафіксували момент злочину на камери телефонів, а потім розмістили у місцевих пабликах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити молоду дівчину, яка сидить на лавці і жінку ромської зовнішності, яка, по всій видимості, застосувавши гіпноз, забирає всі цінності у своєї жертви.
Звернемо увагу, що поруч також присутні інші члени банди ромів, що наглядають, щоб ніхто не втрутився в процес.
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«Сезон відкрито» - прокоментував відео очевидець.
До цього ми писали, що в Одесі чоловік вирішив обчистити дитячий садок, поки він був закритий на карантин.
Патрульні затримали ймовірного злодія в дитячому саду
Згідно з інформацією, вночі в поліцію звернулися небайдужі одесити і повідомили про розбитому вікні в дитячому садку, розташованому на вулиці Рішельєвській.
Прибулі на місце патрульні поліцейські обстежили територію навчально-виховного закладу, а дещо пізніше виявили зловмисника, який розбивши скло, ймовірно намагався вкрасти два телевізора.
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