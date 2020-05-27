Небезпечна банда представників вільного народу знову активізувалася в центрі Одеси

Чергове тому підтвердження – випадок в Горсаду, свідками якого стали очевидці. Вони зафіксували момент злочину на камери телефонів, а потім розмістили у місцевих пабликах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити молоду дівчину, яка сидить на лавці і жінку ромської зовнішності, яка, по всій видимості, застосувавши гіпноз, забирає всі цінності у своєї жертви.

Звернемо увагу, що поруч також присутні інші члени банди ромів, що наглядають, щоб ніхто не втрутився в процес.

«Сезон відкрито» - прокоментував відео очевидець.

До цього ми писали, що в Одесі чоловік вирішив обчистити дитячий садок, поки він був закритий на карантин.

Патрульні затримали ймовірного злодія в дитячому саду

Згідно з інформацією, вночі в поліцію звернулися небайдужі одесити і повідомили про розбитому вікні в дитячому садку, розташованому на вулиці Рішельєвській.

Прибулі на місце патрульні поліцейські обстежили територію навчально-виховного закладу, а дещо пізніше виявили зловмисника, який розбивши скло, ймовірно намагався вкрасти два телевізора.

Нашествие цыган в центре Одессы Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 27. Mai 2020

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