Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до катастрофічної ситуації з урожаєм озимих культур в Одеській області

Саме ця область опинилася в числі найбільш постраждалих із-за посухи. Про це пише видання « Голос України ».

«Серед найбільш постраждалих – господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксована загибель 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах, – повідомив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів.

Він стверджує, що ситуація продовжує ускладнюватися, і площа загибелі посівів збільшиться.

«Очікується, що з-за погодних умов загине майже 40% озимої пшениці, 80% озимого ячменю, 75% озимого ріпаку, що складає 540 тис. га, або 50% озимих», - заявив чиновник і додав, що якщо в минулому році було зібрано 3,7 млн тонн зернових, то в цьому очікується 1-1,2 млн тонн.

При цьому загальні збитки сільгоспвиробників у 2020 році, за його словами, оцінюються більш ніж в 15 млрд гривень.

«через посуху дохідна частина місцевих бюджетів недоотримає понад 570 млн гривень, це позначиться на соціальній ситуації в районах, а також поставить під загрозу продуктову безпеку регіону», - заявив Петрів.

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