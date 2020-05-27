Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до катастрофічної ситуації з урожаєм озимих культур в Одеській області
Саме ця область опинилася в числі найбільш постраждалих із-за посухи. Про це пише видання «
«Серед найбільш постраждалих – господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксована загибель 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах, – повідомив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів.
Він стверджує, що ситуація продовжує ускладнюватися, і площа загибелі посівів збільшиться.
Українців попередили про нові обмеження по депозитах: "Ризикують залишитися без..."
Розпусна Аліна Гросу вивалила дари природи перед камерою: "Не важко з такими?"
Валюха із «Сватів» ошелешила новою зовнішністю, помолодшала на 20 років: «Шикарна»
Екс-дружину Богомолова рятують лікарі, Андрій Малахов розкрив деталі: «Вона не змогла...»
«Очікується, що з-за погодних умов загине майже 40% озимої пшениці, 80% озимого ячменю, 75% озимого ріпаку, що складає 540 тис. га, або 50% озимих», - заявив чиновник і додав, що якщо в минулому році було зібрано 3,7 млн тонн зернових, то в цьому очікується 1-1,2 млн тонн.
При цьому загальні збитки сільгоспвиробників у 2020 році, за його словами, оцінюються більш ніж в 15 млрд гривень.
«через посуху дохідна частина місцевих бюджетів недоотримає понад 570 млн гривень, це позначиться на соціальній ситуації в районах, а також поставить під загрозу продуктову безпеку регіону», - заявив Петрів.
Раніше ми писали, один з найбільших водойм України - озеро Ялпуг, обмілів.
На сьогоднішній день озеро Ялпуг є головним джерелом води для міста Болград і села Оксамитне Болградського району, проте із-за тривалої посухи водойма відчутно обмілів.
Нагадаємо, на Одещині фермер не витримав втрати врожаю і звів рахунки з життям: подробиці
Як повідомляла Politeka, Одещину накрила рекордна посуха: стало відомо про перші втрати
Також Politeka писала, що роми влаштували облаву на людей в центрі Одеси: момент потрапив на відео