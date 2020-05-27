Поліція взялася за одеського дільничного, якого підозрюють у жорстокому поводженні з дітьми
Як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу державного бюро розслідувань, йому загрожує до 8 років в'язниці за перевищення службових повноважень.
Згідно з версією слідства, у вересні минулого року капітан поліції, який на момент вчинення злочину займав посаду інспектора по ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції, жорстоко поводився з неповнолітніми вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Малиновському районі, застосовуючи до них фізичну силу і моральне приниження.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.
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Колишня патрульна з Одеси Зоя Мельник додала, що це той самий поліцейський, "на якого діти з притулку "Світанок" скаржилися, що він їх бив, тягав за волосся, принижував, ставив на коліна і погрожував приїжджати і випорожнюватися дитині на голову".
Раніше ми писали, на пляжі в Одесі сталися сутички між активістами силивиками в шоломах.
Заворушення спалахнули 26 травня на пляжі «Золотий берег» на 16-й станції Великого Фонтану.
Як стало відомо, активісти прийшли на пляж, щоб знести самовільно встановлену літню терасу ресторану.
Проте знести не вийшло: там їх вже чекали силовики в шоломах, які охороняють забудову. Почалася штовханина.
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