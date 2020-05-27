В Одесі відзначилися два поліцейських, які попалися на цікавому занятті в ліфті

Відповідне відео оприлюднено в мережі, передає Politeka.net (Щоб переглянути ролик, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався днями на селищі Котовського.

На кадрах видно, як співробітники поліції в службовому одязі пишуть на стінах ліфта в одному з будинків в Одесі.

«Поліція охорони на Марсельській малює в ліфтах рекламу про замовлення охорони — добре хоч, що не адреси наркомагазов», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі миттєво відреагували на відео. При цьому гнівні коментарі на адресу поліції вони не скупилися.

«Ніколи не сумнівався, що там працюють одні долб∆еби», «У контексті останніх подій дуже навіть непогано)))», «Лохи спалилися», «Понабирали по оголошенню», «Реформа вдалася», «Дебилоиди не розумні істоти, до живе реформа», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, ДБР взялося за одеського дільничного, якого підозрюють у жорстокому поводженні з дітьми.

Згідно з версією слідства, у вересні минулого року капітан поліції, який на момент вчинення злочину займав посаду інспектора по ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції, жорстоко поводився з неповнолітніми вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Малиновському районі, застосовуючи до них фізичну силу і моральне приниження.

Одеські поліцейські вирішили долучитися до народної творчості, але прогледіли камеру🤦‍♀️ #Одеса #поліція Gepostet von Police Control Ukraine am Dienstag, 26. Mai 2020

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