У четвер, 28 травня в центрі Одеси масово відключать газ
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.
Повідомляється, що відключення обумовлено проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вул. Софіївська і спуску Марінеско.
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Відключення газопостачання очікується з 10:00 до 17:30 28 травня 2020 року.
Зокрема, газ перестануть подавати споживачам по наступним адресам:
|
№
|
Адр
|
Назва організації
|
1
|
площа Грецька, 3/4
|
ТЦ «Афіни»
|
2
|
Дерибасівська, 21
|
ТЦ «Європа»
|
3
|
Гаванная,
|
Кафе «Шоколадниця»
|
4
|
Військовий узвіз, 5
|
Дахова котельня
|
5
|
провулок Чайковського, 9
|
Населення
|
6
|
провулок Чайковського, 8
|
Котельня Оперного театру
|
7
|
провулок Червоний, 12
|
Ресторан «Мафія»
|
8
|
Військовий узвіз, 13
|
Котельня житлового будинку
|
9
|
Гаванная, 7
|
Ресторан «Олио-піца»
|
10
|
Преображенська, 4, кв. 1
|
Населення
|
11
|
Ланжеронівська, 24
|
Кафе «Чорнослив»
|
12
|
Успенський провулок, 6
|
Свято-Успенський собор
|
13
|
Ковальська, 59
|
Готель «Зірка»
|
14
|
Гаванная, 6
|
СПД Шиман
|
15
|
Пастера, 5
|
Котельня інфекційної лікарні
|
16
|
Преображенська, 35-А
|
Офіс № 2 нотаріус
|
17
|
Преображенська, 45
|
Єврейський культурний центр
|
18
|
Ніжинська, 77/79
|
Єврейський культурний центр
|
19
|
Торгова, 26
|
Новий ринок
|
20
|
Маланова, 6-А
|
Будівельник «А»
|
21
|
Мечникова, 2а, 2/1
|
Населення
|
22
|
Успенська, 93
|
Ресторан "Рандеву Доменанта"
|
23
|
Новобазарный провулок
|
Автостанція
|
24
|
Віце-Адмірала Жукова, 3/7
|
Дахова котельня «ОСББ Грецький»
|
25
|
Віце-Адмірала Жукова, 17/19
|
Дахова котельня
|
26
|
проспект Олександрівський, 21
|
Готель «Фудмаркет Олександрівський»
|
27
|
Успенська, 95
|
Готель «Лондон»
|
28
|
провулок Червоний, 24
|
Магазин «Тканини»
|
29
|
провулок Чайковського, 10
|
Готель
|
30
|
Гоголя, 12
|
ресторан «Артшат»
|
31
|
Успенська, 115
|
Населення ЗА «Корд-09»
|
32
|
Єврейська, 50/1
|
Топкова ЛТД «Континенталь Сервіс»
Раніше ми повідомляли, у травні жителі Одеси отримають вже дві платіжки за газ.
Окремо прийде квитанція за обсяг спожитого газу у квітні, а інша за транспортування газу в травні.
Одну платіжку розділили на дві виконуючи вимогу Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета. Передбачається, що це знизить кінцеву плату для споживачів.
Тариф за спожитий газ однаковий по всій Україні і становить 3,71 гривні за кубометр, що на 14,3% менше ніж у березні (тоді було 4,33 гривень за кубометр).
При цьому за транспортування доведеться платити навіть тим, хто не споживав газ в квітні або травні. Вся справа в тому, як розраховувався тариф за транспортування. Для споживачів підрахували, скільки вони використали газу за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019. Поділили це на 12 місяців, а потім це кількість кубометрів помножили на місцевий тариф. Тому ціна за транспортування не залежить від того, чи споживається зараз газ.
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