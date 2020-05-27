У четвер, 28 травня в центрі Одеси масово відключать газ

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської міської ради.

Повідомляється, що відключення обумовлено проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вул. Софіївська і спуску Марінеско.

Відключення газопостачання очікується з 10:00 до 17:30 28 травня 2020 року.

Зокрема, газ перестануть подавати споживачам по наступним адресам:

№ Адр Назва організації 1 площа Грецька, 3/4 ТЦ «Афіни» 2 Дерибасівська, 21 ТЦ «Європа» 3 Гаванная, Кафе «Шоколадниця» 4 Військовий узвіз, 5 Дахова котельня 5 провулок Чайковського, 9 Населення 6 провулок Чайковського, 8 Котельня Оперного театру 7 провулок Червоний, 12 Ресторан «Мафія» 8 Військовий узвіз, 13 Котельня житлового будинку 9 Гаванная, 7 Ресторан «Олио-піца» 10 Преображенська, 4, кв. 1 Населення 11 Ланжеронівська, 24 Кафе «Чорнослив» 12 Успенський провулок, 6 Свято-Успенський собор 13 Ковальська, 59 Готель «Зірка» 14 Гаванная, 6 СПД Шиман 15 Пастера, 5 Котельня інфекційної лікарні 16 Преображенська, 35-А Офіс № 2 нотаріус 17 Преображенська, 45 Єврейський культурний центр 18 Ніжинська, 77/79 Єврейський культурний центр 19 Торгова, 26 Новий ринок 20 Маланова, 6-А Будівельник «А» 21 Мечникова, 2а, 2/1 Населення 22 Успенська, 93 Ресторан "Рандеву Доменанта" 23 Новобазарный провулок Автостанція 24 Віце-Адмірала Жукова, 3/7 Дахова котельня «ОСББ Грецький» 25 Віце-Адмірала Жукова, 17/19 Дахова котельня 26 проспект Олександрівський, 21 Готель «Фудмаркет Олександрівський» 27 Успенська, 95 Готель «Лондон» 28 провулок Червоний, 24 Магазин «Тканини» 29 провулок Чайковського, 10 Готель 30 Гоголя, 12 ресторан «Артшат» 31 Успенська, 115 Населення ЗА «Корд-09» 32 Єврейська, 50/1 Топкова ЛТД «Континенталь Сервіс»

Раніше ми повідомляли, у травні жителі Одеси отримають вже дві платіжки за газ.

Окремо прийде квитанція за обсяг спожитого газу у квітні, а інша за транспортування газу в травні.

Одну платіжку розділили на дві виконуючи вимогу Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакета. Передбачається, що це знизить кінцеву плату для споживачів.

Тариф за спожитий газ однаковий по всій Україні і становить 3,71 гривні за кубометр, що на 14,3% менше ніж у березні (тоді було 4,33 гривень за кубометр).

При цьому за транспортування доведеться платити навіть тим, хто не споживав газ в квітні або травні. Вся справа в тому, як розраховувався тариф за транспортування. Для споживачів підрахували, скільки вони використали газу за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019. Поділили це на 12 місяців, а потім це кількість кубометрів помножили на місцевий тариф. Тому ціна за транспортування не залежить від того, чи споживається зараз газ.

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