Одеські комунальники відключать воду і світло в Одесі

Про це інформує Politeka.net.

У четвер, 28 травня, від подачі електроенергії буде відключено, як мінімум 1592 будинку по всіх районах міста. При цьому найбільше знеструмлених будинків виявиться в районі селища Котовського, Черьомушок і центру міста, повідомляє прес-служба АТ Одесаобленерго.

Причина відключень пов'язана проведенням планових ремонтних робіт.

Провести день без світла належить одеситам, які проживають за наступними адресами:

вулиця Абрикосова

7а, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 31р, 15, 20, 24, 30, 33, 34, 36, 48, 50, 52

З 09:00 по 17:00

Авангардна вулиця

11

З 12:00 по 15:00

Академіка Корольова вулиця

35

З 09:00 по 17:00

вулиця Академіка Філатова

24, 26, 32, 34

З 13:00 по 15:00

вулиця Академіка Філатова

23Б, 21, 23

З 09:00 по 17:00

вулиця Академіка Філатова

28, 30

З 13:00 по 15:00

Велика Балка

Повністю

З 09:00 по 17:00

вулиця Весела

37в, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 86б, 17а, 52а, 58б, 36а, 62а, 37б, 84Г, 25а, 92а, 62б, 96, 38а, 62в, 31б, 46а, 39а, 44а, 48а, 31а, 58а, 19а, 52б, 76б, 78а, 78в, 84б, 57а, 82б, 78б, 37а, 82а, 96а, 86а, 78г, 76а, 25б

З 09:00 по 17:00

Вознесенський провулок

3, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 60а, 25, 41а, 15а, 54а, 40а, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60

З 09:00 по 17:00

вулиця Гастелло

54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 125А, 133а, 86А, 161а, 147а, 54б, 167а, 54А, 57а, 163а, 78а, 77, 83а, 86б, 81а, 143А, 56а, 87а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167

З 09:00 за 18:00

Героїв оборони Одеси вулиця

14, 22

З 09:00 по 17:00

Гранатний вулиця

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 37А, 44, 29А, 48А, 50А, 40А, 51А, 38А, 45А, 39а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 30А

З 09:00 за 18:00

вулиця Дачна

6/6, 10/10, 8, 10, 10/4, 12, 6/4, 6б, 6/9, 6/15, 3А, 6/11, 6а, 6/13, 10/5, 10/7, 6

З 11:00 по 14:00

вулиця Дачна

7, 7а

З 12:00 по 15:00

Дачний провулок

8а

З 11:00 по 14:00

Джутовий провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 10А, 9, 10

З 09:00 за 18:00

проспект Добровольського

63, 65, 67, 69, 71, 75, 79А, 81А, 77А, 75А, 83, 92, 96, 73А

З 09:00 по 17:00

Дубова вулиця

2А, 1, 2, 3, 4, 4А, 27А, 29а, 14а, 10А, 11А, 15а, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

З 09:00 за 18:00

Жоліо-Кюрі вулиця

22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32а\з, 31_1, 31а, 33а_с, 37а, 31_2, 44А, 39, 33а/с524, 31Е, 31р, 31д, 40, 42, 46, 48, 50, 31Б

З 09:00 по 17:00

вулиця Жуковського

6, 7, 8, 10/2, 10, 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3

З 09:00 по 12:00

Полунична вулиця

20

З 09:00 по 17:00

провулок Полуничний

24/4, 24А, 20, 24/3, 24/2

З 09:00 по 17:00

Книжковий провулок

17

З 13:00 по 16:00

Книжковий провулок

17

З 10:00 по 13:00

Кільцева вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 9а, 23а, 19а, 31, 15а, 5а, 3а, 12а

З 09:00 по 17:00

Конструкторський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/1, 9, 8А, 10, 11

З 09:00 за 18:00

вулиця Космонавтів

14, 16, 18

З 09:00 по 17:00

вулиця Кругова

11а, 7а, 6, 7, 13, 15, 1, 16, 3а, 5, 11, 12, 4, 9, 17в, 17а, 10, 12а, 6а, 8, 23, 2, 17, 3, 18, 17б

З 09:00 по 17:00

вулиця Курська

97, 99, 101, 103, 105, 113а, 107, 107а, 99а, 109, 111, 113, 115

З 09:00 по 17:00

вулиця Леонова

57

З 09:00 за 18:00

Лиманська вулиця

14, 16

З 09:00 по 17:00

вулиця Львівська

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 18б, 10/1, 20а, 22а, 14а, 12а, 2а, 1А, 2Б, 9/6, 22, 1Г, 20Б, 1в, 1/10, 2/1, 10а, 10б, 24а, 24, 18а

З 12:00 по 15:00

Магістральна вулиця

35а, 19А, 33а, 33 б, 34, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 31Н, 24, 21А, 22, 12, 11, 5, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 23, 6а, 44, 12-А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 33, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31р, 29, 13, 6, 28-А, 46, 21, 48, 7, 31Л

З 09:00 за 18:00

Марсельська вулиця

1

З 09:00 по 17:00

Маршрутна вулиця

42, 14а, 1а, 31а, 32а, 31, 22б, 30, 22а, 28, 17, 34, 20а, 34а, 17а, 17б, 21, 36, 38а, 22, 20б, 40а, 20, 7д, 3, 4б, 32, 2а, 39, 1, 2, 4а, 13а, 4, 13, 10, 8, 7з, 23г, 23а, 9, 6, 11b, 7б, 15, 8а, 16, 10б, 5, 11, 12б, 12, 15а, 11а, 14, 7а, 16б

З 09:00 по 17:00

вулиця Молодіжна

3а, 1а, 5а, 4, 19, 10, 8, 3, 1г, 2, 5, 6, 8а, 1в, 17, 13, 15, 11а, 11, 9б, 9а

З 09:00 по 17:00

Ненудна вулиця

57, 52А, 52А14, 52, 59

З 09:00 за 18:00

Новосельська

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 1а, 12а, 21, 19г, 3а, 18в, 19в, 20а, 22, 23, 24, 27, 19б

З 09:00 по 17:00

вулиця Орловська

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12а, 12, 13

З 09:00 по 17:00

вулиця Пантелеймонівська

72, 74, 99, 101, 128

З 10:00 по 13:00

вулиця Паустовського

31, 31_2, 31_1

З 09:00 по 17:00

провулок Гагаріна

20

З 09:00 за 18:00

провулок Москвіна

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 7А, 9, 10, 12

З 09:00 за 18:00

провулок Трудових Резервів

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А, 9а, 9, 10, 5А

З 09:00 за 18:00

Посмітного вулиця

20, 22, 33

З 09:00 по 17:00

вулиця Преображенська

94

З 10:00 по 13:00

вулиця Преображенська

46а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 33а, 62, 41в, 41р, 41а, 44з, 38б, 50а, 50б, 43в, 45в, 48б, 44в, 46в, 44б, 45а, 45б, 46г, 42а, 41б, 38в, 56а, 35а, 46б, 44 г

З 09:00 по 17:00

Профспілкова вулиця

2, 4, 6, 8, 10, 12, 24А, 26А, 2А, 14, 18/2, 10б, 34/1, 8А, 18, 10а, 16, 26, 22, 30, 32, 34, 24, 20, 28

З 09:00 за 18:00

Пшенична вулиця

9, 18, 20, 22А, 7, 16А, 16, 22, 24

З 09:00 за 18:00

Радіальний провулок

1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

З 09:00 за 18:00

Радісна вулиця

32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 50А

З 09:00 за 18:00

Садова вулиця

1а, 1, 2, 3а, 3, 7а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

З 09:00 по 17:00

вулиця Сосюри

1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 59А, 68, 74А, 66А, 71, 76а, 75, 74, 73, 76, 78, 72, 70, 69, 80, 82

З 09:00 за 18:00

Старопортофранківська вулиця

137, 139, 141, 143

З 09:00 по 12:00

Старорезничная вулиця

20, 28, 35

З 10:00 по 13:00

вулиця Степова

16, 55г, 65, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 69, 57а, 4, 55д, 73б, 73ж, 61, 73, 67б, 2а, 6г, 55в, 2ж, 69г, 71г, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 53, 6, 6б, 71, 71в, 2, 67, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 63, 57б, 69а, 4ж, 75, 4н, 79, 77д, 77, 77а, 79б, 75в, 77в, 75б, 77з, 75д, 75н, 75а, 81, 51з, 39, 51к, 49б, 49, 49а, 35, 47, 51, 51д, 51Л, 51а, 41б, 53а, 41, 53г, 37б, 37в, 55, 41а, 59, 33, 53в, 53ж, 51ж, 45, 57, 37, 37а, 55е, 31, 75г

З 09:00 по 17:00

вулиця Тиха

37а, 30, 32, 37, 41, 47, 49, 57, 59, 61, 59а

З 09:00 по 17:00

туристська вулиця

26А, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44А, 31 а, 37, 35а, 33А, 26б, 20А, 38, 40, 42, 44, 46

З 09:00 по 18:00

Фонтанська дорога

106/27

З 09:00 до 12:00

Фонтанська дорога

59а, 61, 59/1, 59, 63

З 09:00 за 17:00

Фонтанська дорога

88А, 88

З 12:00 до 15:00

Фонтанська дорога

95б, 95а

З 09:00 до 12:00

Фонтанська дорога

90

З 12:00 до 15:00

Фонтанська дорога

59, 59А

З 09:00 за 17:00

Центральна вулиця

12, 5Б, 23а, 11, 4, 14, 23, 31, 10, 25, 21б, 8, 18, 30, 28, 21, 36, 9, 7, 21а, 6, 1, 26, 15, 4а, 1к, 16, 1в, 32, 24, 25б, 40, 62, 39, 46а, 35а, 67б, 33, 63а, 46, 22, 43а, 68а, 27в, 42, 68, 35б, 63, 47, 58, 60, 47а, 63г, 51, 50, 29а, 66, 27, 49, 64а, 27б, 43, 31а, 63б, 64, 56, 56а, 70, 54, 44, 42а, 72, 40а, 3, 1а, 5, 1б, 2, 5в, 38

З 09:00 за 17:00

Центральний Аеропорт вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23

З 09:00 по 18:00

Шкільна вулиця

2д, 1, 2, 5, 7, 3 л

З 09:00 за 17:00

Ярова вулиця

33, 13а, 26ж, 21, 26, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 21а, 21в, 25, 12А, 4, 15в, 11а, 24, 14, 6а, 26а, 8, 15б, 2, 18, 3, 28, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 18а, 12а

З 09:00 за 17:00

Повернути електрику одеситам планують о 17:00.

Крім того, 29 травня жителів Великого Фонтану очікує аварійне відключення води.

Філія «Інфоксводоканал» попереджає, що відключення буде пов'язано з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт по заміні засувки діаметром 150 мм.

Так, 29 травня з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

- Фонтанська дорога, 33-69 / 2, 12-30, Бригадна, Чубаївська, Петрашевського, Недєліна, Літературна, Каманіна, Леваневського, Компасний пров., Шовкуненко, Педагогічна, Полуничний пер., Аркадиевский пер.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Ще одне аварійне відключення води очікує жителів, які проживають в районі Бугаївки. Це трапиться в перший день літа 1 червня.

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на території ВНС «Стовбова» 01 червня 2020 року з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

- Дальницька, Колонічеська, Новикова, В.Стуса, Виноградний пров., Бабеля, Бугаївська, Строганова, Столбова, О.Вишни, Йоганна Гена, Танкістів, Желябова, Райдужна, Виїзна, Степова.

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