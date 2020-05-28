В Одеській області пролунав вибух, який забрав життя чоловіка

Пригода сталася увечері 27 травня в одному з приватних дворів у Біляївському районі передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Попередньо встановлено, що 47-річний чоловік загинув у своєму сараї від вибуху снаряда часів Другої Світової війни.

Загиблий був, «чорним копачів», тобто захоплювався пошуками застарілого зброї та вибухівки і займався його розкопками.

На місці НП були знайдені міни, снаряди і різні боєприпаси. Приймаються заходи по їх знешкодженню.

Тим часом співробітники ДСНС зазначили, що 27 травня в Україні виявили і відправили на утилізацію більше 300 одиниць вибухівки, в тому числі шість авіаційних бомб. Який саме снаряд вибухнув в Одеській області - не повідомляється.

Раніше ми повідомляли, увечері невідомий чоловік зателефонував і повідомив в поліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.

Після декількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.

По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».

«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.

Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.

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