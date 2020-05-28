Сильну зливу, яка накрила Одесу, наробив чимало лиха

28 травня проливний дощ лив всю ніч і ранок в Одесі. В результаті негоди місто в буквальному сенсі паралізований. Вулиці і дороги перетворилися на річки, на проїжджій частині забили фонтани бруду, рух деяких тролейбусів і трамваїв зупинено.

Відповідними кадрами діляться одесити в місцевих пабликах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, як на деяких вулицях вода доходить до вікон автомобілів. З переповнених каналізаційних зливів б'ють "фонтани" води.

"Почалося, гейзери, затоплені машини, величезне затори - це все Одеса сьогодні вранці", – пишуть в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Також стало відомо, що через підтоплення рейок тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №20. На лінії працює автобус.

За даними місцевих ЗМІ, тролейбус № 10 ходить до залізничного вокзалу, трамваї №№15 і 22 поки не курсують через підтоплення Балківській, №3 і 27 ходять до 16 станції Люстдорфської дороги. Також тимчасово закритий тролейбус №8 через підтоплення Хімічної. Трамвай №18 курсує до 6 станції Великого Фонтану. Тут затопило колії в районі 9 станції Великого Фонтану.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, одеські правоохоронці тимчасово перекрили рух наступних ділянок вулиць:

Балківській (від вулиці Маловського до вулиці Краснослободская),

Приморська (від Військового узвозу до Пересипського мосту),

Хімічна (від вулиці Грушевського до вулиці Стовпова).

Для регулювання руху відводу транспорту на вказаних ділянках будуть залучені екіпажі патрульної поліції.

Нагадаємо, вулиці пішли під воду: на Одесу обрушилася потужна злива, рух транспорту ускладнений

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