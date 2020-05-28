Сильну зливу, яка накрила Одесу, наробив чимало лиха
28 травня проливний дощ лив всю ніч і ранок в Одесі. В результаті негоди місто в буквальному сенсі паралізований. Вулиці і дороги перетворилися на річки, на проїжджій частині забили фонтани бруду, рух деяких тролейбусів і трамваїв зупинено.
Відповідними кадрами діляться одесити в місцевих пабликах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, як на деяких вулицях вода доходить до вікон автомобілів. З переповнених каналізаційних зливів б'ють "фонтани" води.
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"Почалося, гейзери, затоплені машини, величезне затори - це все Одеса сьогодні вранці", – пишуть в Telegram-каналі "Одеса INFO".
Також стало відомо, що через підтоплення рейок тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №20. На лінії працює автобус.
За даними місцевих ЗМІ, тролейбус № 10 ходить до залізничного вокзалу, трамваї №№15 і 22 поки не курсують через підтоплення Балківській, №3 і 27 ходять до 16 станції Люстдорфської дороги. Також тимчасово закритий тролейбус №8 через підтоплення Хімічної. Трамвай №18 курсує до 6 станції Великого Фонтану. Тут затопило колії в районі 9 станції Великого Фонтану.
У зв'язку з погіршенням погодних умов, одеські правоохоронці тимчасово перекрили рух наступних ділянок вулиць:
- Балківській (від вулиці Маловського до вулиці Краснослободская),
- Приморська (від Військового узвозу до Пересипського мосту),
- Хімічна (від вулиці Грушевського до вулиці Стовпова).
Для регулювання руху відводу транспорту на вказаних ділянках будуть залучені екіпажі патрульної поліції.
Нагадаємо, вулиці пішли під воду: на Одесу обрушилася потужна злива, рух транспорту ускладнений
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