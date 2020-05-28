28 травня синоптики попередили одеситів про погіршення погодних умов у місті – оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, у найближчі три години 28 травня по Одесі дощ досягне позначення «сильний дощ», який характеризується як стихійне метеорологічне явище II рівня небезпеки (оранжевого), передає Politeka.net.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на всіх дорогах і вулицях Одеси.

У зв'язку з цим, влада Одеси закликає городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Крім того, одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Раніше ми вже повідомляли, сильна зливу, яка накрила Одесу, наробила чимало лиха. В результаті негоди місто в буквальному сенсі паралізований. Вулиці і дороги перетворилися на річки, на проїжджій частині забили фонтани бруду, рух деяких тролейбусів і трамваїв зупинено.

За даними місцевих ЗМІ, тролейбус № 10 ходить до залізничного вокзалу, трамваї №№15 і 22 поки не курсують через підтоплення Балківській, №3 і 27 ходять до 16 станції Люстдорфської дороги. Також тимчасово закритий тролейбус №8 через підтоплення Хімічної. Трамвай №18 курсує до 6 станції Великого Фонтану. Тут затопило колії в районі 9 станції Великого Фонтану.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, одеські правоохоронці тимчасово перекрили рух наступних ділянок вулиць:

Балківській (від вулиці Маловського до вулиці Краснослободская),

Приморська (від Військового узвозу до Пересипського мосту),

Хімічна (від вулиці Грушевського до вулиці Стовпова).

Нагадаємо, вулиці пішли під воду: на Одесу обрушилася потужна злива, рух транспорту ускладнений

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