Незважаючи на дощ у Чорноморську знову спалахнув протест, мітингувальники перекрили дорогу
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Як повідомляють місцеві
У руках протестуючі тримають плакати з написами: «На кризу можна все списати, тільки не варто людей забувати».
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Відзначається, що біля перехрестя утворилася значна черга з фур.
Мітингувальники – колишні співробітники "Морського торговельного порту Чорноморськ" заявляють, що роботодавець залишив близько тисячі людей (портовиків та їх сім'ї) без засобів до існування. Вони вимагають, щоб держава втрутилася в ситуацію. Крім того, портовики вимагають скликати позачергову сесію міськради.
Раніше ми вже повідомляли, що портовики мітингували в Чорноморську.У той раз учасники акції попередили, що якщо не буде реакції, то вони готові перекрити залізничну гілку або головну автомобільну розв'язку в Чорноморську.
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