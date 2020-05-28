Незважаючи на дощ у Чорноморську знову спалахнув протест, мітингувальники перекрили дорогу

Відповідне відео з'явилося в мережі (Щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомляють місцеві ЗМІ , учасники акції протесту перекрили перехрестя Перемоги, Промислової та Транспортної, де знаходяться залізничні шляхи, що ведуть на другий термінал. Люди ходять по пішохідному переходу, не даючи рухатися автомобілям.

У руках протестуючі тримають плакати з написами: «На кризу можна все списати, тільки не варто людей забувати».

Відзначається, що біля перехрестя утворилася значна черга з фур.

Мітингувальники – колишні співробітники "Морського торговельного порту Чорноморськ" заявляють, що роботодавець залишив близько тисячі людей (портовиків та їх сім'ї) без засобів до існування. Вони вимагають, щоб держава втрутилася в ситуацію. Крім того, портовики вимагають скликати позачергову сесію міськради.

Раніше ми вже повідомляли, що портовики мітингували в Чорноморську.У той раз учасники акції попередили, що якщо не буде реакції, то вони готові перекрити залізничну гілку або головну автомобільну розв'язку в Чорноморську.

В Черноморске снова протестуют портовики Бывшие сотрудники второго терминала ГП "МТП "Черноморск" в третий раз за месяц вышли на акцию протеста. Компания "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн", которая арендует территорию гавани, должна им более 15 млн гривен. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации. Gepostet von Украинская Служба Информации am Donnerstag, 28. Mai 2020

Нагадаємо, вулиці пішли під воду: на Одесу обрушилася потужна злива, рух транспорту ускладнений

Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри погодного колапсу в Одесі: вулиці перекриті, забили фонтани бруду

Також Politeka писала, в Одесі поліцейських застукали за дивним заняттям у ліфті: "Реформа вдалася", злили відео в мережу