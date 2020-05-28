З 1 червня в Одеській області знову почнуть курсувати приміські електропоїзди, але не всі
Як стало відомо, Одеська залізниця запустить приміські електрички з Одеси по трьом основним напрямкам – на Колосівку, Балту-Роздільну та Білгород-Дністровський, повідомляє інформаційний портал «
Всього з Одеси на першому етапі запускають 7 пар поїздів: по дві пари в напрямку Роздільної, Білгорода-Дністровського і Колосовки, а також одна пара – до Балти через Роздільну.
Наголошується, що електропоїзди від Одеси до Вапнярки (у Вінницькій області) і Помічній (Кіровоградська область) поки ходити не будуть, так як вони фактично є міжобласними.
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Раніше ми писали, з 22 травня, Україна начила другий етап виходу з карантину і одночасно перехід до адаптивної його формі.
Нова форма карантину означає, що обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватись в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
Рішення про пом'якшення карантину в кожному регіоні приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перегляд рішень здійснюється кожні сім днів.
Також в Україні відновлюють роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу і Молдовою.
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