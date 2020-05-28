Дія карантину і соціальна ізоляція згубно відбилися на психіці деяких жителів Одеси
Один з тривожних прикладів очевидці зняли на вулиці Пантелеймонівській біля залізничного вокзалу. Чоловік став битися зі сміттєвим контейнером. Відео так званого бою з'явилося в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути - доскролльте до кінця)
На кадрах видно, як пристойно одягнений чоловік б'є кулаками і ногами по сміттєвого баку.
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«Наслідки карантину кожен переживає по-своєму», - йдеться у підписі до відео.
До цього ми писали, в Одесі відзначилися два поліцейських, які попалися на цікавому занятті в ліфті.
Інцидент стався днями на селищі Котовського.
На кадрах видно, як співробітники поліції в службовій одязі пишуть на стінах ліфта в одному з будинків в Одесі.
«Поліція охорони на Марсельську малює в ліфтах рекламу про замовлення охорони — добре хоч, що не адреси наркомагазов», - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі миттєво відреагували на відео. При цьому на гнівні коментарі на адресу поліції вони не скупилися.
«Ніколи не сумнівався, що там працюють одні долб∆ебы», «У контексті останніх подій дуже навіть непогано)))», «Лохи спалилися», «Понабирали по оголошенню», «Реформа вдалася», «Дебилоиды не розумні істоти, до живе реформа», - пишуть в мережі.
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