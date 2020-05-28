В Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі мешканці вирішили порибалити

Відповідне відео оприлюднили місцеві ЗМІ . (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

Двох рибалок з вудками помітили 28 травня на вулиці Чорноморського Козацтва на Пересипу, де спостерігалися найбільші проблеми з відведенням дощової води.

Крім того, сильно затопило вулиці Балківська, Приморська та Хімічну. Їх перекриті для проїзду патрульні. Складнощі з проїздом є на Пересипу, проспекті Гагаріна, Середньофонтанській та інших вулицях.

А тим часом віце-мер – директор департаменту горхозяйства Дмитро Жеман повідомив, що в Одесі за кілька годин випала рекордна кількість опадів.

«Станом на 12.00 кількість опадів становить 49,5 мм при добовій нормі 26 мм. В останній раз рекордну кількість опадів у травні було зафіксовано у 1962 році – тоді за добу випало 66 мм опадів», — заявив Жеман.

Також він зазначив, вода починає поступово сходити, а наслідки негоди ліквідовують комунальники.

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