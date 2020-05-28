Після зливи в Одесі на пляжі в Аркадії знову забив фонтан з каналізаційних відходів

Відповідне відео оприлюднили в місцевому паблику "Одеса INFO", передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як з-під землі між тапчанами забив фонтан з бруду і нечистоти бурхливим потоком ринули в море.

«Аркадія знову плаває», — пишуть одесити.

Крім того, проливний дощ затопив будівництво нового багатоповерхового будинку "Граф біля моря".

На фото видно, як котлован, виритий під будівництво наповнений водою.

«Люди добрі, не купуйте тут квартири, якщо не хочете опинитися в калюжі! Наступний дощ змиє це свинство прямо в море", - написала громадська організація "Спільна МЕТА" в соцмережах.

До цього ми повідомляли, що в Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі мешканці вирішили порибалити.

Двох рибалок з вудками помітили 28 травня на вулиці Чорноморського Козацтва на Пересипу, де спостерігалися найбільші проблеми з відведенням дощової води.

Синоптики попереджали одеситів про погіршення погодних умов в 28 травня. Було навіть оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, за Одесі дощ досягне позначення «сильний дощ», який характеризується як стихійне метеорологічне явище II рівня небезпеки (помаранчевого)

Потопы воды и фонтаны среди лежаков во время ливня на пляже в Аркадии Потопы воды и фонтаны среди лежаков во время ливня на пляже в Аркадии Gepostet von Взгляд из Одессы am Donnerstag, 28. Mai 2020

Нагадаємо, вулиці пішли під воду: на Одесу обрушилася потужна злива, рух транспорту ускладнений

Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри погодного колапсу в Одесі: вулиці перекриті, забили фонтани бруду

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