Поліція влаштувала погоню за злочинцем на мотоциклі

Зловмисника затримали на в'їзді в Одесу, перекривши рух вантажівками. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією правоохоронців, увечері 26 травня миколаївські патрульні отримали повідомлення про те, що невідомий побив чоловіка і забрав його мотоцикл Kawasaki. Він поїхав у невідомому напрямку, також стало відомо, що нападник може мати з собою пристрій для відстрілу гумових куль.

Мотоцикл по орієнтуванню виявили на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Він рухався в напрямку Одеси.

Інспектори почали переслідування транспортного засобу, який вдалося зупинити на стаціонарному посту «Центроліт». На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше ми писали, в Одесі затримана банда грабіжників, яка напала на касира і винесла усі гроші обмінника.

Пригода сталася в Приморському районі міста місяць тому. Троє чоловіків, попередньо змовившись, в масках і темному одязі увірвалися до приміщення фінансової установи, зв'язали співробітницю скотчем і вигребли з каси грошей на суму 200 000 гривень.

Одеські оперативники розшукали і затримали підозрюваних. Ними виявилися троє мешканців Ренійського району віком від 32-х до 38-ми років.

Злагоджена робота патрульних Миколаєва та Одеси: затримали чоловіка, який, ймовірно, незаконно заволодів мотоциклом і побив його власника Учора, близько 22-ї години, миколаївські патрульні отримали виклик: невідомий чоловік завдав тілесних ушкоджень заявнику, заволодів його мотоциклом Kawasaki й поїхав у невідомому напрямку. Чоловік додав, що нападник може мати із собою пристрій для відстрілу гумових куль. Згодом вказаний мотоцикл за орієнтуванням виявили на автодорозі М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ", у напрямку Одеси. Інспектори одразу ж почали переслідування транспортного засобу. Водій мотоциклу Kawasaki на вимогу зупинитися не реагував. Навпаки, лише збільшував швидкість. Намагаючись уникнути переслідування, порушник скоїв зіткнення зі службовим автомобілем патрульних та продовжив рух. Згодом до переслідування долучились одеські колеги. Спільними зусиллями патрульних Одеси та Миколаєва чоловіка затримали на стаціонарному посту "Центроліт". На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі 26-річний викрадач затриманий у порядку ст. 208 КПК "Затримання уповноваженою службовою особою". За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" КК України. Патрульна поліція Миколаївської області Патрульна поліція Одеської області Gepostet von Патрульна поліція України am Mittwoch, 27. Mai 2020

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