Поліція влаштувала погоню за злочинцем на мотоциклі
Зловмисника затримали на в'їзді в Одесу, перекривши рух вантажівками. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)
За інформацією правоохоронців, увечері 26 травня миколаївські патрульні отримали повідомлення про те, що невідомий побив чоловіка і забрав його мотоцикл Kawasaki. Він поїхав у невідомому напрямку, також стало відомо, що нападник може мати з собою пристрій для відстрілу гумових куль.
Мотоцикл по орієнтуванню виявили на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ». Він рухався в напрямку Одеси.
Борги за комуналку б'ють рекорди, але проблем можна уникнути: за що українцям дозволили не платити
Стрибок долара, подробиці «інсульту» у Москаля і зникнення банкоматів – головне за ніч
Грошові перекази і рахунки блокують, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям
Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни: "Аж боляче дивитись..."
Інспектори почали переслідування транспортного засобу, який вдалося зупинити на стаціонарному посту «Центроліт». На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Раніше ми писали, в Одесі затримана банда грабіжників, яка напала на касира і винесла усі гроші обмінника.
Пригода сталася в Приморському районі міста місяць тому. Троє чоловіків, попередньо змовившись, в масках і темному одязі увірвалися до приміщення фінансової установи, зв'язали співробітницю скотчем і вигребли з каси грошей на суму 200 000 гривень.
Одеські оперативники розшукали і затримали підозрюваних. Ними виявилися троє мешканців Ренійського району віком від 32-х до 38-ми років.
Нагадаємо, новий бунт спалахнув під Одесою, люди в розпачі перекрили дорогу, відео: висунуто умову
Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри погодного колапсу в Одесі: вулиці перекриті, забили фонтани бруду
Також Politeka писала, в Одесі банда взяла в заручники чоловіка, фото: "зажадали 11 мільйонів"