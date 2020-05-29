У п'ятницю, 29 травня мешканців Одеси чекає сюрприз - дощу не придвидиться
Про це розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Вони повідомили, що в Одесі на протязі всього дня буде стояти хмарна погода. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-12 °С, вдень 17-19 °C
Температура морської води 14-15 °C
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Красуня з "Холостяка" відкрила душу про роман з Максом Михайлюком: "Він нічого не зрозуміє!"
Борги за комуналку б'ють рекорди, але проблем можна уникнути: за що українцям дозволили не платити
"Холостяка" раптово перекосило, емоції вирвалися самі собою: "Максу попалася дівчина не для..."
По області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 8-13 °С, вдень 17-22 °C
На автодорогах області видимість добра.
Нагадаємо, що 28 травня в Одесі всього за кілька годин випала рекордна кількість опадів.
За станом на 12.00 кількість опадів становить 49,5 мм при добовій нормі 26 мм. В останній раз рекордну кількість опадів у травні було зафіксовано у 1962 році – тоді за добу випало 66 мм опадів.
В Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі мешканці вирішили порибалити.
Так, двох рибалок з вудками помітили 28 травня на вулиці Чорноморського Козацтва на Пересипу, де спостерігалися найбільші проблеми з відведенням дощової води.
Нагадаємо, вулиці пішли під воду: на Одесу обрушилася потужна злива, рух транспорту ускладнений
Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри погодного колапсу в Одесі: вулиці перекриті, забили фонтани бруду
Також Politeka писала, новий бунт спалахнув під Одесою, люди в розпачі перекрили дорогу, відео: висунуто умову