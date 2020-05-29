У п'ятницю, 29 травня мешканців Одеси чекає сюрприз - дощу не придвидиться

Про це розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Вони повідомили, що в Одесі на протязі всього дня буде стояти хмарна погода. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-12 °С, вдень 17-19 °C

Температура морської води 14-15 °C

По області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 8-13 °С, вдень 17-22 °C

На автодорогах області видимість добра.

Нагадаємо, що 28 травня в Одесі всього за кілька годин випала рекордна кількість опадів.

За станом на 12.00 кількість опадів становить 49,5 мм при добовій нормі 26 мм. В останній раз рекордну кількість опадів у травні було зафіксовано у 1962 році – тоді за добу випало 66 мм опадів.

В Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі мешканці вирішили порибалити.

Так, двох рибалок з вудками помітили 28 травня на вулиці Чорноморського Козацтва на Пересипу, де спостерігалися найбільші проблеми з відведенням дощової води.

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