У перший день літа в Одесі та області стартує третій етап пом'якшення карантину на тлі епідемії китайського вірусу
А це означає, що з 1 червня будуть скасовані чергові обмеження.
Як розповів одеський губернатор Максим Куций, знову почнуть функціонувати дитячі садки, спортивні зали, буде відновлено міжобласне транспортне сполучення, передає Politeka.net.
Також з 1 червня дозволена робота фітнес-центрів, басейнів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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При відвідуванні спортзалів, фітнес-центрів, обов'язковою умовою є проходження проводити термоскрининга на вході.
«Якщо температура людини 37,2 і вище, то він не може допускатися. Також ми рекомендуємо, щоб у спортзалах дотримувалися норми 1 людина на 10 кв. м, обов'язково щоб були антисептики на вході до установи», — заявив Степанов.
Він додав, що працівники спортзалів повинні носити маски або респіратори.
«Функціонування басейнів дозволено також з певними обмеженнями за кількістю людей, які знаходяться на одній доріжці», — зазначив Степанов.
Міністр підкреслив, що на період карантину забороняється у фітнес-центрах використання багаторазових рушників, тобто потрібно користуватися виключно персональними рушниками, також забороняється функціонування SPA-зон і надання послуг масажу.
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