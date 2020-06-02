Ще в одному районі Одеської області була оголошена надзвичайна ситуація через загибель врожаю

Відповідне рішення було прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 1 червня, передає Politeka.net, з посиланням на повідомлення прес-служби РДА.

На цей раз мова йде про Овідіопольський район.

«Внаслідок посушливих умов, які спостерігалися в осінній період 2019 і несприятливих явищ у весняний період (дефіцит опадів, недостатнє і незадовільний зволоження грунту, заморозки, низька відносна вологість повітря) 2020 року, відбулися пошкодження та загибель посівів озимої пшениці, озимого ячменю, озимого ріпаку, озимого коріандру і зав'язі на плодових деревах (персик)», - йдеться в повідомленні.

Через несприятливі умови на 70% площ, розташованих на території Овідіопольського району Одеської області, не отримано сходів насіння.

Всі сільгосппідприємства району передали до Овідіопольської РДА інформацію про площі загибелі врожаю. Всі дані узагальнили і передали в Одесу.

Наголошується, що ця НС регіонального рівня.

Раніше ми повідомляли, що надзвичайну ситуацію через загибель врожаю вже оголосив Білгород-Дністровський район.

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