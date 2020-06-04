В Одеській області безслідно зник неповнолітній
Як передає Politeka.net, про зникнення 17-річного хлопця повідомили в прес-службі Національної поліції.
Так, стало відомо, що з притулку в райцентрі Миколаївка Одеської області 3 червня втік Терновецкий Богдан, 2003 року народження.
Зріст підлітка 155 см, він середньої статури. У Богдана темне волосся і карі очі.
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Розшукуваний був одягнений у спортивні штани з салатовими смужками, чорний светр і зелені кросівки.
Всіх, хто що-небудь знає про молодого чоловіка підходить під цей опис, просять телефонувати за телефонами +38 (04857) 2-23-66, +38 (04857) 779-45-63 або на спецлінію «102».
Раніше ми повідомляли, поліція взялася за одеського дільничного, якого підозрюють у жорстокому поводженні з дітьми.
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Згідно з версією слідства, у вересні минулого року капітан поліції, який на момент вчинення злочину займав посаду інспектора по ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції, жорстоко поводився з неповнолітніми вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Малиновському районі, застосовуючи до них фізичну силу і моральне приниження.
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