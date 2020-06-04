На одеситів відкрили полювання представники ромської національності

Чергове тому підтвердження сталося днями в одному з парків міста, свідками якого стали очевидці.  Вони зафіксували момент на камери телефонів, а потім розмістили у місцевих пабликах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Шахрайки підходять до людей під різними приводами: підказати, як пройти -проїхати, поворожити, допомогти – потім заговорює свою жертву, яка в стані трансу віддає всі гроші і цінності аферистці.

Так, одна з представниць ромської національності заговорила хлопця, який, за словами очевидців, «подарував» шахрайці понад 400 гривень, при цьому його подруга стояла поруч і спостерігала.

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«Ворожка крутиться — левеха каламутиться», - прокоментували в телеграм-каналі.

До цього ми писали, як небезпечна банда представників вільного народу атакувала одеситів в Горсаду.

Очевидці зафіксували момент злочину на камери телефонів.

На кадрах можна побачити молоду дівчину, яка сидить на лавці і жінку ромської зовнішності, яка, по всій видимості, застосувавши гіпноз, забирає всі цінності у своєї жертви. 

Гадалка крутится — левэха мутится

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 4. Juni 2020

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