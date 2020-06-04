Стали відомі нові подробиці погрому зі стріляниною на одеському промринку «7 кілометр»

Як повідомили в прес-службу ГУНП в Одеській області, грабіжниками, які влаштували погром в магазині тканин, що належить сирійським биснесменам, виявилися працівники охоронної фірми. Їх місцезнаходження встановлюється, передає Politeka.net

У той же час силовики затримали водіїв мікроавтобусів, на яких бандити втекли. Їх виявили у приватному секторі.

Зараз з чоловіками проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється їх причетність до зазначеного правопорушення. Транспортні засоби вилучені та направлені на експертизу.

Поліція відкрила ще дві кримінальні провадження за фактом стрілянини на ринку, а саме за ст 194 (умисне знищення і пошкодження майна) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, вранці 2 червня, на промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.

В результаті було поранено дві людини.

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