В Одесі та області почастішали крадіжки неповнолітніх дітей

В розшук оголошено 16-річна Валерія Пашковська, яка зникла три дні тому в Суворовському районі міста Одеси. Дівчина пішла з дому 1 червня і до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполиции в Одеській області.

Прикмети Лери: зріст 160-165 см, очі сірі, довге русяве волосся, середньої статури. Була одягнена в сіру кофту і сині джинси.

«Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчина, просять повідомити до Суворовського ВП за телефонами: (048)779-42-88, (+38095)02-09-972 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали, що в Одеській області безслідно зник 17-річний хлопець.

Так, стало відомо, що з притулку в райцентрі Миколаївка Одеської області 3 червня втік Терновецкий Богдан, 2003 року народження.

Зріст підлітка 155 см, він середньої статури. У Богдана темне волосся і карі очі.

Крім того, в Одеській області поліція і родичі розшукували безвісти зниклу дівчину, про яку немає звісток тривалий час.

Так, в Любашевскому районі пропала 17-річної Борчук Тетяна Сергіївна.

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